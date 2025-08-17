Закрутки из малины без варки: ягоды остаются целыми, сохраняя 90% витаминов

Малина, заготовленная без варки, сохраняет летний вкус, насыщенный аромат и все полезные свойства — каждая ягода остается целой и сочной. Эти закрутки легко готовятся, нужно лишь смешать малину с сахаром.

Для приготовления переберите 1 кг свежей малины (не мыть!), аккуратно смешайте с 1,5 кг сахара в эмалированной посуде. Разложите по стерильным банкам, сверху насыпьте слой сахара 1 см (это защитит от плесени). Закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике или погребе.

Такой десерт идеален к чаю и блинам. Малина сохраняет до 90% витаминов и тот самый «живой» вкус только что сорванной с куста ягоды! Хранится в холодильнике до 6 месяцев.

