Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:16

Закрутки из малины без варки: ягоды остаются целыми, сохраняя 90% витаминов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малина, заготовленная без варки, сохраняет летний вкус, насыщенный аромат и все полезные свойства — каждая ягода остается целой и сочной. Эти закрутки легко готовятся, нужно лишь смешать малину с сахаром.

Для приготовления переберите 1 кг свежей малины (не мыть!), аккуратно смешайте с 1,5 кг сахара в эмалированной посуде. Разложите по стерильным банкам, сверху насыпьте слой сахара 1 см (это защитит от плесени). Закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике или погребе.

Такой десерт идеален к чаю и блинам. Малина сохраняет до 90% витаминов и тот самый «живой» вкус только что сорванной с куста ягоды! Хранится в холодильнике до 6 месяцев.

Ранее стало известно, как приготовить яблочное повидло с корицей: домашний ароматный джем без хлопот.

малина
рецепты
домашние заготовки
ягоды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.