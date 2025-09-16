Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 10:40

Закон о тишине в Волгоградской области: запрет на шум и штрафы за нарушение

Закон о тишине в Волгоградской области: запрет на шум и штрафы за нарушение Закон о тишине в Волгоградской области: запрет на шум и штрафы за нарушение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Право на тишину и спокойствие в жилых домах является одной из основных гарантий комфортной жизни граждан. В условиях плотной городской застройки, когда люди вынуждены существовать бок о бок друг с другом, именно соблюдение установленного законом режима покоя позволяет поддерживать порядок и избегать конфликтов. Закон о тишине в Волгограде 2025 года закрепляет четкие временные рамки, в которые запрещено издавать громкие звуки, а также предусматривает ответственность для нарушителей.

Режим тишины в будни и выходные дни

В Волгоградской области, как и в других регионах, действует свой закон о тишине. Шуметь запрещено с 22:00 до 07:00 в будни. В это время нельзя громко слушать музыку, кричать, делать ремонт или использовать пиротехнику. В воскресенье и официальные праздники запрещены любые ремонтные, строительные, погрузочные работы. Эти дни предназначены для тихого отдыха, и громкие звуки считаются нарушением.

Таким образом, закон о тишине в Волгограде устанавливает баланс между необходимостью вести хозяйственную деятельность и правом жителей на спокойствие.

До скольких можно шуметь в квартире по закону

Одним из наиболее частых вопросов, возникающих у жителей многоквартирных домов, является допустимое время для проведения ремонта и других шумных действий. Закон о тишине в Волгограде 2025 года устанавливает четкие временные рамки: допустимо шуметь только в дневные часы — с 07:00 и до 22:00.

Закон о тишине в Волгоградской области — 2025: официальные нормы, режим тишины, штрафы Закон о тишине в Волгоградской области — 2025: официальные нормы, режим тишины, штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом важно учитывать, что санитарные нормы дополнительно закрепляют предельные уровни громкости звуков. Днем в жилых помещениях допустим уровень до 40 децибел, а ночью — не более 30. Для понимания можно отметить, что обычный разговор соответствует примерно 40 децибел, а громкий голос — 55. Если в квартире соседа регулярно проводится ремонт с использованием перфоратора или других инструментов, то уровень шума может значительно превышать эти показатели. В таком случае нарушитель рискует получить не только административный штраф, но и претензии со стороны надзорных органов.

Исключительные случаи: когда шум разрешен

Закон о тишине делает исключения. Не будет нарушением шум при ликвидации аварий, угрозе безопасности или спасении людей (например, срочный ремонт прорыва воды ночью). Также разрешены шумные официальные праздничные мероприятия (концерты, салюты), согласованные с местными властями. В этих случаях привлечь к ответственности не получится.

Таким образом, волгоградский закон о тишине учитывает интересы общества и допускает отступления от общего режима только при наличии объективных причин.

Ответственность и штрафы для граждан и организаций

Если ваши соседи в Волгоградской области шумят ночью или в тихий час, их ждут солидные штрафы. Размер зависит от того, кто нарушает покой: обычный житель, должностное лицо или целая компания.

Актуальный закон о тишине в Волгоградской области Актуальный закон о тишине в Волгоградской области Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для жителей:

  • первый раз — до 3 тысяч рублей;

  • если шум повторятся в течение года — уже до 5 тысяч.

Для организаций суммы еще серьезнее:

  • штраф до 20 тысяч;

  • за повторное нарушение могут взять до 40 тысяч рублей.

Но это еще не все. Если шум довел вас до стресса или проблем со здоровьем, согласно закону о тишине в Волгоградской области, можно подать в суд и взыскать с нарушителей компенсацию морального вреда. Так что закон дает реальные инструменты, чтобы заставить любителей шумных вечеринок уважать покой соседей.

Таким образом, закон о тишине в Волгоградской области стимулирует граждан и организации строго соблюдать установленные нормы, так как игнорирование правил влечет ощутимые финансовые последствия.

Куда жаловаться на шумных соседей

Сначала попробуйте договориться с соседями мирно. Если это не поможет — вызывайте полицию для составления протокола. При систематическом шуме обратитесь в Роспотребнадзор для замера уровня шума. Их заключение поможет взыскать компенсацию через суд. На арендаторов можно пожаловаться в налоговую или миграционную службу. Фиксируйте все нарушения для достижения результата.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, закон о тишине в Волгограде 2025 года предоставляет жителям региона целый комплекс инструментов защиты своих прав. Главное — действовать последовательно и фиксировать все нарушения, что позволит добиться справедливости и заставить нарушителей уважать интересы соседей.

