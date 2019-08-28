Депутаты внесли в Государственную думу законопроект о регулировании придорожных объектов.
Парламентарии предлагают ввести термин «объекты дорожного сервиса», к которому будут относиться все постройки, неразрывно связанные с автомобильной дорогой и зависящее от неё.
Согласно документу, опубликованному в
При этом отсутствие соответствующего договора может означать запрет доступа к объекту с дороги.
Ранее News.ru писал, что ГИБДД и Минтранс рассмотрят возможность введения в России нового дорожного знака, предупреждающего о придорожной торговле. Автором инициативы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его словам, он уже обратился в соответствующие ведомства. Своё решение он объяснил тем, что каждое лето поступают сообщения о ДТП с участием торговцев, сидящих вдоль дорог на обочинах.