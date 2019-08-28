https://static.news.ru/photo/43fba136-c9c5-11e9-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект о регулировании придорожных объектов.

Парламентарии предлагают ввести термин «объекты дорожного сервиса», к которому будут относиться все постройки, неразрывно связанные с автомобильной дорогой и зависящее от неё.

Согласно документу, опубликованному в Системе обеспечения законодательной деятельности, при принятии проекта будет введена форма договора о присоединении к дороге. Оформление такой бумаги станет обязательным, а при наличии аналогичного соглашения его переоформление будет бесплатным.

При этом отсутствие соответствующего договора может означать запрет доступа к объекту с дороги.

Ранее News.ru писал, что ГИБДД и Минтранс рассмотрят возможность введения в России нового дорожного знака, предупреждающего о придорожной торговле. Автором инициативы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его словам, он уже обратился в соответствующие ведомства. Своё решение он объяснил тем, что каждое лето поступают сообщения о ДТП с участием торговцев, сидящих вдоль дорог на обочинах.