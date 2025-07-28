Закатываем овощное ассорти в маринаде: закуска на зиму без лишней возни

Закатываем овощное ассорти в маринаде: закуска на зиму без лишней возни

В одной банке вы получите и хрустящий огурец, и ароматный помидор, и сладкий перец — отличный вариант, чтобы разнообразить зимний стол. А если все правильно простерилизовать — такая заготовка стоит до весны без проблем.

Вымойте 1,5 кг огурцов, 1 кг помидоров черри или сливок, 2 сладких болгарских перца и 1 крупную морковь. Очистите морковь, нарежьте кружочками. Перец нарежьте полосками. Помидоры и огурцы оставьте целыми, если они небольшие. Уложите все в стерилизованные трехлитровые банки, чередуя овощи, чтобы ассорти выглядело красиво.

На дно каждой банки положите по 3 зубчика чеснока, 2 зонтика укропа, 5 горошин черного перца, 1 лавровый лист и 1–2 листа вишни и смородины. Можно добавить маленький кусочек хрена — он сохранит хруст.

Залейте овощи крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. Затем воду слейте в кастрюлю, добавьте на 1 литр воды: 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 100 мл уксуса 9%. Прокипятите и снова залейте овощи этим маринадом. Сразу закатайте стерилизованными крышками.

Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Совет: не переполняйте банку до краев — овощи при заливке могут вытеснить часть маринада, и заготовка потеряет герметичность.

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