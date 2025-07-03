Закатала яйца в слоеное тесто — через 20 минут обалденный пирог! Вкуснота!

Слоеный рулет с яйцом и сыром — хрустящее удовольствие! Этот рулет — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного, сытного, но без долгой возни на кухне. Хрустящее слоеное тесто, нежная яичная начинка с тягучим сыром и ароматной зеленью — такое сочетание покорит любого! Готовится за 30 минут, а результат выглядит по-ресторанному эффектно.

Разморозьте 500 г готового слоеного теста (прямоугольный пласт). Раскатайте его немного тоньше, сохраняя прямоугольную форму. 5 яиц отварите вкрутую (8–9 минут), охладите и мелко порубите. Смешайте с 200 г натертого сыра (подойдет российский, гауда или моцарелла) и пучком рубленой зелени (укроп + петрушка + зеленый лук). Посолите по вкусу, добавьте щепотку черного перца.

Равномерно распределите начинку по тесту, отступая 2 см от краев. Аккуратно сверните плотный рулет, защипнув края. Переложите швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом или молоком для золотистой корочки. По желанию посыпьте кунжутом или семенами льна.

Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Дайте немного остыть перед нарезкой — так начинка не вытечет.

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