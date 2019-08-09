Полицейские задержали самых активных участников несогласованной акции протеста на улице Маросейка в Москве.
По данным
После этого часть митингующих стала гулять по тротуарам Маросейки в сторону центра и обратно. Сотрудники полиции проверяют документы и досматривают сумки некоторых из них. На улицу уже приехали два автозака.
Ранее News.ru писал, что участники согласованного митинга на проспекте Сахарова после его завершения начали несанкционированную акцию протеста в районе Китай-города и перекрыли движение на улице Маросейка. Об этом сообщает