https://static.news.ru/photo/9d2aa84a-bb8f-11e9-85cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полицейские задержали самых активных участников несогласованной акции протеста на улице Маросейка в Москве.

По данным «Интерфакса» , бойцы ОМОНа полностью перекрыли движение по улице. Протестующих просили разойтись. Наиболее активных демонстрантов задержали и увезли в автозаках.

После этого часть митингующих стала гулять по тротуарам Маросейки в сторону центра и обратно. Сотрудники полиции проверяют документы и досматривают сумки некоторых из них. На улицу уже приехали два автозака.