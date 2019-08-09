Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полицейские задержали самых активных участников несогласованной акции протеста на улице Маросейка в Москве.

По данным «Интерфакса», бойцы ОМОНа полностью перекрыли движение по улице. Протестующих просили разойтись. Наиболее активных демонстрантов задержали и увезли в автозаках.

После этого часть митингующих стала гулять по тротуарам Маросейки в сторону центра и обратно. Сотрудники полиции проверяют документы и досматривают сумки некоторых из них. На улицу уже приехали два автозака.

Ранее News.ru писал, что участники согласованного митинга на проспекте Сахарова после его завершения начали несанкционированную акцию протеста в районе Китай-города и перекрыли движение на улице Маросейка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

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