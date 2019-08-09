Участники согласованного митинга на проспекте Сахарова после его завершения начали несанкционированную акцию протеста в районе Китай-города и перекрыли движение на улице Маросейка. Об этом сообщает
Движение по Маросейке перекрыто от Китай-города в сторону Садового кольца. Вдоль дороги выстроились сотрудники ОМОНа.
После попытки участников несогласованной акции протеста перекрыть Лубянский проезд полицейские начали задержания. Некоторые из митингующих оказывают сопротивление.
Ранее News.ru писал, что в Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг оппозиции «За допуск». По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face.