https://static.news.ru/photo/87d2d6b4-bb87-11e9-88cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участники согласованного митинга на проспекте Сахарова после его завершения начали несанкционированную акцию протеста в районе Китай-города и перекрыли движение на улице Маросейка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Движение по Маросейке перекрыто от Китай-города в сторону Садового кольца. Вдоль дороги выстроились сотрудники ОМОНа.

После попытки участников несогласованной акции протеста перекрыть Лубянский проезд полицейские начали задержания. Некоторые из митингующих оказывают сопротивление.

Ранее News.ru писал, что в Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг оппозиции «За допуск». По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face.