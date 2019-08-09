https://static.news.ru/photo/3afe55dc-ba7b-11e9-a397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция задержала ещё двоих предполагаемых фигурантов уголовного дела о митинге 27 июля в Москве.

Как сообщает СК, задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.

Губайдулину уже предъявлено обвинение по статье «массовые беспорядки». Беглец, объявленный ранее в розыск, доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Как ранее писал News.ru, заседание по обвиняемому в массовых беспорядках 27 июля Сергею Фомину отложено. Прокурор ходатайствовал о переносе рассмотрения дела, так как материалы в надзорные ведомства не поступали.