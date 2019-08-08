https://static.news.ru/photo/6a800cbc-b9f2-11e9-a10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Заседание по обвиняемому в массовых беспорядках 27 июля Сергею Фомину отложено. Прокурор ходатайствовал о переносе рассмотрения дела, так как материалы в надзорные ведомства не поступали. Басманный суд Москвы прислушался к просьбе обвинителя и перенёс заседание на 9 августа.

Это тот самый мужчина, который на митинге якобы взял чужого ребёнка на руки, чтобы миновать полицейский кордон. Родители малыша пришли поддержать Фомина в суде.

По данным следствия, Фомин руководил действиями протестующих на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

Следствием установлено, что активист направлял действия других участников, являясь одним из организаторов, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Фомин своё активное участие не отрицает, но виновным себя не признаёт.

Я обычный гражданин. Узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь сдаваться. Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас, — передаёт слова Фомина Медиазона.

Молодой человек является волонтёром штаба незарегистрированного кандидата Любови Соболь и посещает все акции, связанные с предстоящими выборами. Так, Фомин засветился и в другом уголовном деле о протестах. На акцию он пришёл с родственниками — семьёй Проказовых. Покидая мероприятие, Сергей взял на руки их годовалого ребёнка, что прокуратура впоследствии расценила как подвержение опасности здоровья и жизни мальчика, а также причинение ему физического и морального вреда. Прокурор направил в суд ходатайство о лишении супругов родительских прав.

Следственный комитет провёл допрос семейной пары Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг в Москве 27 июля с годовалым сыном.

Родителей обвиняют в оставлении ребёнка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Однако их адвокат Максим Пашков заявил News.ru, что супружескую пару не считают фигурантами дела — они проходят в качестве свидетелей.