Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Интернете появились кадры со дна Финского залива. На аппарате C-explorer 3 туда спустился президент РФ Владимир Путин, чтобы осмотреть затонувшую во время войны подлодку Щ-308 «Сёмга» в районе острова Гогланд.

На видео также показана установка мемориальной таблички в память о погибших подводниках на кормовом орудии подлодки. Как писал News.ru, Путин в течение часа осматривал затонувшую во время войны подлодку и...