Фото: Сергей Булкин/News.ru

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов. Собравшиеся считают это решение политическим.

Митинг 27 июля не был согласован, поэтому власти и полиция попросили жителей в нём не участвовать.

Организаторы акции утверждают, что проводят не митинг, а встречу с жителями, а это не требует согласования.

Изначально протестующие собирались выйти к зданию мэрии Москвы на улице Тверской. Но большинство людей не пропустили сотрудники полиции. Они перекрыли часть центральных улиц, стараясь оттеснить протестующих.

Митингующие попытались прорвать оцепление, но встретили жёсткий отпор полиции.

Начались задержания, полицейские применили дубинки. В ответ протестующие бросали в них бутылки с водой, кто-то в толпе применил перцовый баллончик.

Пострадавшие есть и среди участников акции, и среди сотрудников полиции. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 696 человек. Официально количество задержанных пока не подтвердили.

 

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