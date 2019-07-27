https://static.news.ru/photo/417cb518-b092-11e9-b84f-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов. Собравшиеся считают это решение политическим.
Митинг 27 июля не был согласован, поэтому власти и полиция попросили жителей в нём не участвовать.
Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
Организаторы акции утверждают, что проводят не митинг, а встречу с жителями, а это не требует согласования.
Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом.
Изначально протестующие собирались выйти к зданию мэрии Москвы на улице Тверской. Но большинство людей не пропустили сотрудники полиции. Они перекрыли часть центральных улиц, стараясь оттеснить протестующих.
Митингующие попытались прорвать оцепление, но встретили жёсткий отпор полиции.