Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:36

Зачем класть кусок мыла в шкаф: результат вас удивит уже через день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычное мыло в платяном шкафу выполняет несколько практических функций, заменяя дорогие химические средства. Этот простой хозяйственный трюк помогает поддерживать свежесть одежды и защищает ее от нежелательных насекомых. Эффективность метода проверена временем и не требует значительных затрат.

Кусок туалетного или хозяйственного мыла, помещенный в шкаф, действует как натуральный ароматизатор и репеллент. Резкий для моли запах мыла отпугивает насекомых, предотвращая появление дырок на одежде из шерсти и других натуральных материалов. Для лучшего эффекта следует сделать на бруске несколько надрезов ножом, чтобы усилить испарение аромата. Мыло впитывает излишнюю влагу, предотвращая появление затхлого запаха на одежде, особенно в сырую погоду. Меняйте брусок каждые 2–3 месяца или по мере выветривания аромата. Для деликатных вещей можно завернуть мыло в перфорированную бумагу, чтобы избежать прямого контакта с тканью. Этот способ особенно актуален для сезонного хранения одежды и защиты шерстяных изделий.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

советы
одежда
Мыло
лайфхаки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.