Забыла про сырники с этим рецептом: творожная лепешка с яблоками — на завтрак и к чаепитию

Забыла про сырники с этим рецептом! Творожная лепешка с яблоками: это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и нежный вкус. Оно отлично подойдет на завтрак, перекус и к чаепитию.

Вкус получается потрясающим: сочная творожная основа идеально сочетается со сладкими, тающими во рту кусочками яблока. Снаружи лепешка покрывается тонкой румяной карамельной корочкой, а внутри остается нежной.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше 5–9%), крупное яйцо, 3-4 ст. л. муки, среднее сладкое яблоко, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванилин по желанию. В глубокой миске разомните творог с яйцом, сахаром, солью и ванилином до относительно однородной массы. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и сразу добавьте в творожную массу, чтобы оно не потемнело. Всыпьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте лопаткой до объединения. Тесто будет густым и липким. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Выложите все тесто. Накройте сковороду крышкой и жарьте на небольшом огне по 6-7 минут с двух сторон.

