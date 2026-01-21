Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 05:46

Забыла про сырники с этим рецептом: творожная лепешка с яблоками — на завтрак и к чаепитию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забыла про сырники с этим рецептом! Творожная лепешка с яблоками: это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и нежный вкус. Оно отлично подойдет на завтрак, перекус и к чаепитию.

Вкус получается потрясающим: сочная творожная основа идеально сочетается со сладкими, тающими во рту кусочками яблока. Снаружи лепешка покрывается тонкой румяной карамельной корочкой, а внутри остается нежной.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше 5–9%), крупное яйцо, 3-4 ст. л. муки, среднее сладкое яблоко, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванилин по желанию. В глубокой миске разомните творог с яйцом, сахаром, солью и ванилином до относительно однородной массы. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и сразу добавьте в творожную массу, чтобы оно не потемнело. Всыпьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте лопаткой до объединения. Тесто будет густым и липким. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Выложите все тесто. Накройте сковороду крышкой и жарьте на небольшом огне по 6-7 минут с двух сторон.

Ранее стало известно, как приготовить мягкое печенье из пачки творога и яблок.

200 г творога (лучше 5-9%)
1 крупное яйцо
3-4 ст. л. муки
1 среднее сладкое яблоко
2 ст. л. сахара
щепотка соли
1/2 ч. л. разрыхлителя
ванилин по желанию
В глубокой миске разомните творог с яйцом, сахаром, солью и ванилином до относительно однородной массы.
Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и сразу добавьте в творожную массу, чтобы оно не потемнело.
Всыпьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте лопаткой до объединения. Тесто будет густым и липким.
Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Выложите все тесто.
Накройте сковороду крышкой и жарьте на небольшом огне по 6-7 минут с двух сторон.
