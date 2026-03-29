Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 15:35

Забыла о хачапури. Эти заварные чебуреки с пузырьками получаются нежнее, а мясо внутри тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, кипяток и мясной фарш и готовлю чебуреки на заварном тесте, которые получаются с хрустящей корочкой и аппетитными пузырьками, как в лучших чебуречных.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, пузырчатое тесто снаружи, а внутри — сочная мясная начинка с луком и ароматными специями, из которой при надкусывании вытекает горячий сок.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кипятка, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли; для начинки — 500 г мясного фарша (говядина или смесь), 2 луковицы, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка черного перца, 100 мл воды или бульона. Муку просейте в миску с солью, влейте кипяток и масло, быстро перемешайте ложкой, затем руками замесите эластичное, не липнущее тесто.

Накройте пленкой, дайте отдохнуть 30 минут. Лук нарежьте мелкими кубиками, смешайте с фаршем, солью, перцем и водой — начинка должна быть сочной. Тесто раскатайте в жгут, нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в тонкий круг. Выложите начинку на половину круга, накройте второй половиной, плотно прижмите края вилкой. Жарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка
Общество
Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Общество
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Семья и жизнь
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Вместо пирожков с мясом — хрустящие чебуреки на кипятке: тонкое тесто, сочная начинка: съедаем по 3 штуки, не успевают остыть
Общество
Вместо пирожков с мясом — хрустящие чебуреки на кипятке: тонкое тесто, сочная начинка: съедаем по 3 штуки, не успевают остыть
Тонкие конвертики с мясом и луком — жарю до хруста и подаю со сметаной: муж говорит, что это лучше чебуреков
Общество
Тонкие конвертики с мясом и луком — жарю до хруста и подаю со сметаной: муж говорит, что это лучше чебуреков
рецепты
кулинария
чебуреки
выпечка
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утонувший Ан-22 вынудил жителей Иваново отказаться от воды из-под крана
Россиянам напомнили о сроках за выращивание шалфея
В ЮАР жестоко расправились с экспертом по России: как это произошло?
В Челябинске из-за паводка перекрыли движение транспорта
Израиль впервые за столетия не пустил патриарха в храм Гроба Господня
Снег отменяется, идет рекордная жара? Прогноз погоды в Москве на неделю
В России резко вырос спрос на автомобильные номера с необычной серией
Россиянин увел из-под носа продавца шубу за 1,4 млн рублей
«Критичная ситуация»: глава Дагестана назвал две «горячие точки» в регионе
В США раскрыли грязную схему связанных с Асадом структур
Россиянам ответили, заменит ли морской контейнер каркасный дом
Астроном раскрыл, какое красивое явление на небе можно наблюдать 29 марта
«Салават Юлаев» три раза подряд обыграл «Автомобилист»
Несколько сотен взрывоопасных предметов нашли в Запорожской области
Глава СПЧ рассказал, как защититься от пылесосов-шпионов
Появились кадры затопленного собачьего приюта из Дагестана
Киркоров оправдался за казус в Барнауле
На юге Москвы загорелся строящийся ЖК премиум-класса
Британию уличили в подготовке к операции в Ормузском проливе
Дерипаска оценил последствия войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.