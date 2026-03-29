Забыла о хачапури. Эти заварные чебуреки с пузырьками получаются нежнее, а мясо внутри тает во рту

Беру муку, кипяток и мясной фарш и готовлю чебуреки на заварном тесте, которые получаются с хрустящей корочкой и аппетитными пузырьками, как в лучших чебуречных.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, пузырчатое тесто снаружи, а внутри — сочная мясная начинка с луком и ароматными специями, из которой при надкусывании вытекает горячий сок.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кипятка, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли; для начинки — 500 г мясного фарша (говядина или смесь), 2 луковицы, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка черного перца, 100 мл воды или бульона. Муку просейте в миску с солью, влейте кипяток и масло, быстро перемешайте ложкой, затем руками замесите эластичное, не липнущее тесто.

Накройте пленкой, дайте отдохнуть 30 минут. Лук нарежьте мелкими кубиками, смешайте с фаршем, солью, перцем и водой — начинка должна быть сочной. Тесто раскатайте в жгут, нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в тонкий круг. Выложите начинку на половину круга, накройте второй половиной, плотно прижмите края вилкой. Жарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

