04 февраля 2026 в 13:13

Забудьте про выпечку! Готовлю воздушное суфле из банана и рикотты в микроволновке. Без муки, полезно, очень вкусно и быстро

Это суфле почти невесомо. В нем нет масла, муки и горы сахара, которые оседают тяжестью в желудке. Все, что вы чувствуете, — это легкая, воздушная текстура, сладость спелого банана и бархатистость рикотты. Оно тает на языке, не оставляя после себя ничего, кроме приятного вкуса и чувства, что вы себя не навредили.

Для суфле беру один очень спелый банан (около 110 г) и разминаю его вилкой или отправляю в чашу блендера. Добавляю одно яйцо, 90 граммов сыра рикотты (или очень сухого творога), 100 граммов натурального йогурта без добавок, 30 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления, 1 грамм ванилина (или пару капель экстракта) и чайную ложку кленового сиропа (можно меда или вообще без). Взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, однородной кремовой массы. Даю тесту постоять 10 минут — овсянка набухнет и впитает влагу, это важно для текстуры. Силиконовые формочки для кексов смазываю маслом (или использую бумажные вкладыши). Разливаю тесто по формочкам, заполняя их на 2/3, так как суфле сильно поднимется. Ставлю в микроволновку. Готовлю при мощности 800 Вт 5-6 минут. Время зависит от микроволновки. Готовность проверяю зубочисткой: она должна выходить почти сухой. Суфле значительно поднимется, а затем немного осядет — это нормально. Внимание: будьте осторожны, пар очень горячий! Даю суфле полностью остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник на пару часов. Охлажденное, оно становится более плотным и удобным для извлечения из формы. Подаю, полив кленовым сиропом, джемом или арахисовой пастой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

