21 февраля 2026 в 06:31

Забудьте про сухую начинку в блинах! Мой рецепт — нежное филе в бархатном соусе. Объедение!

Фото: D-NEWS.ru
Весь фокус в том, чтобы потушить курицу именно в сливках, а не просто смешать их потом. При медленном нагревании сливки увариваются, загустевают и превращаются в нежнейший крем, который обволакивает каждое волокно мяса.

Для начинки беру 2 куриных филе (около 400–500 г) и нарезаю их небольшими кубиками. Обжариваю мясо на сковороде с разогретым растительным маслом на сильном огне до легкой румяной корочки. Затем огонь уменьшаю до среднего, добавляю к курице одну мелко нарезанную луковицу и обжариваю все вместе до мягкости лука. Если хочется, на этом же этапе можно добавить 200 г нарезанных шампиньонов. Вливаю в сковороду 200 мл сливок 20%-й жирности, добавляю соль, черный перец и другие любимые специи по вкусу (отлично подойдет немного паприки или сушеного чеснока). Перемешиваю и тушу под крышкой на самом медленном огне около 10–15 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет совсем мягкой. В самом конце можно добавить горсть рубленой зелени (укроп, петрушка) и при желании 50–70 г тертого сыра, размешать до его расплавления. Даю начинке немного остыть — она станет еще гуще. Этой теплой массой заполняю готовые блины и заворачиваю их конвертиком. Блины с такой начинкой можно подавать сразу или слегка обжарить с двух сторон на сливочном масле до хрустящей корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

