Забудьте о скучных бутербродах! Этот багет с песто и моцареллой удивит вас

Забудьте о скучных бутербродах! Этот багет с песто и моцареллой удивит вас

Забудьте о скучных бутербродах! Этот багет с песто и моцареллой удивит вас! Это простой и вкусный способ разнообразить обычный обед или перекус. Сочетание мягкой моцареллы, свежих томатов, ароматных трав и пряного итальянского песто создаёт насыщенный и приятный вкус, который точно понравится всем. Запекается быстро, а результат всегда радует глаз и вкус.

Ингредиенты

Багет — 1 шт.

Соус песто — 70 г

Приправа «Томат, базилик, чеснок» — по вкусу

Моцарелла — 100–150 г

Томаты — 1–2 шт.

Оливковое масло — 3–4 ст. л.

Соль и петрушка — по вкусу

Приготовление

Разрежьте багет вдоль, но не до конца, чтобы получилась «книжка». Промажьте внутреннюю часть багета соусом песто. Вложите слоями тонкие ломтики моцареллы и томатов. Посолите, полейте оливковым маслом и посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Закройте багет, заверните в фольгу и положите на противень. Запекайте в духовке при 180 °C 15 минут, пока сыр не расплавится, и 5 минут, пока багет не станет слегка хрустящим.

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