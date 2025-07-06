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06 июля 2025 в 08:00

Забудьте о скучных бутербродах! Этот багет с песто и моцареллой удивит вас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о скучных бутербродах! Этот багет с песто и моцареллой удивит вас! Это простой и вкусный способ разнообразить обычный обед или перекус. Сочетание мягкой моцареллы, свежих томатов, ароматных трав и пряного итальянского песто создаёт насыщенный и приятный вкус, который точно понравится всем. Запекается быстро, а результат всегда радует глаз и вкус.

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт.
  • Соус песто — 70 г
  • Приправа «Томат, базилик, чеснок» — по вкусу
  • Моцарелла — 100–150 г
  • Томаты — 1–2 шт.
  • Оливковое масло — 3–4 ст. л.
  • Соль и петрушка — по вкусу

Приготовление

  1. Разрежьте багет вдоль, но не до конца, чтобы получилась «книжка». Промажьте внутреннюю часть багета соусом песто. Вложите слоями тонкие ломтики моцареллы и томатов. Посолите, полейте оливковым маслом и посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
  2. Закройте багет, заверните в фольгу и положите на противень. Запекайте в духовке при 180 °C 15 минут, пока сыр не расплавится, и 5 минут, пока багет не станет слегка хрустящим.

Ранее мы готовили яичницу в батоне с ветчиной и сыром. Чумовой завтрак за 20 минут!

бутерброды
моцарелла
помидоры
багет
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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