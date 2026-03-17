Забудьте про скучное пюре! Эти котлеты — настоящее преображение картофеля. Делюсь рецептом

Картофель, лук, грибы — классический триумвират, проверенный временем. Но в этом рецепте он раскрывается по-новому. Нежное пюре со сливочными нотками становится идеальной основой, а дуэт лука-порея и шампиньонов, томленный на масле, превращается в изысканную насыщенную начинку.

Что понадобится

Для картофельной основы: картофель — 600 г, сливочное масло — 50 г, мука пшеничная — 3-4 ст. ложки, соль, черный молотый перец — по вкусу. Для начинки: лук-порей (белая и светло-зеленая часть) — стебель, шампиньоны свежие — 250 г, чеснок — 1-2 зубчика, сливочное масло — 25 г, соль, перец — по вкусу. Для панировки и жарки: яйцо куриное, мука для обваливания, панировочные сухари, растительное масло для жарки.

Как готовлю

Картофель очищаю, отвариваю в подсоленной воде до полной мягкости. Воду полностью сливаю, сразу добавляю половину сливочного масла (25 г) и превращаю картофель в гладкое, однородное пюре. Приправляю солью и перцем по вкусу и оставляю остывать до теплого состояния. Параллельно готовлю начинку: тонко режу промытый лук-порей, шампиньоны нарезаю пластинами, чеснок мелко рублю. В сковороде растапливаю оставшееся масло, пассерую чеснок до аромата, затем добавляю порей и обжариваю пару минут до мягкости. Следом отправляю грибы и готовлю на среднем огне 5-7 минут, пока не выпарится лишняя влага. Начинку солю, перчу и полностью остужаю. В остывшее теплое пюре просеиваю муку и быстро вымешиваю до получения эластичной нелипкой массы.

Если нужно, добавляю еще немного муки, но осторожно, чтобы не пересушить основу. Формирую котлеты: на ладонь кладу порцию картофельной массы, расплющиваю в лепешку, в центр выкладываю чайную ложку остывшей грибной начинки, аккуратно защипываю края, формируя аккуратный овал, и слегка приплюскиваю. Каждую заготовку последовательно обваливаю в муке, взбитом яйце (даю излишкам стечь) и панировочным сухарям. Разогреваю в сковороде растительное масло слоем около 4-5 мм. Обжариваю котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до образования ровной аппетитной золотистой корочки. Готовые котлеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю горячими, как самостоятельное блюдо или с легким овощным салатом.

