Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 12:35

Забудьте про скучное пюре! Эти котлеты — настоящее преображение картофеля. Делюсь рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофель, лук, грибы — классический триумвират, проверенный временем. Но в этом рецепте он раскрывается по-новому. Нежное пюре со сливочными нотками становится идеальной основой, а дуэт лука-порея и шампиньонов, томленный на масле, превращается в изысканную насыщенную начинку.

Что понадобится

Для картофельной основы: картофель — 600 г, сливочное масло — 50 г, мука пшеничная — 3-4 ст. ложки, соль, черный молотый перец — по вкусу. Для начинки: лук-порей (белая и светло-зеленая часть) — стебель, шампиньоны свежие — 250 г, чеснок — 1-2 зубчика, сливочное масло — 25 г, соль, перец — по вкусу. Для панировки и жарки: яйцо куриное, мука для обваливания, панировочные сухари, растительное масло для жарки.

Как готовлю

Картофель очищаю, отвариваю в подсоленной воде до полной мягкости. Воду полностью сливаю, сразу добавляю половину сливочного масла (25 г) и превращаю картофель в гладкое, однородное пюре. Приправляю солью и перцем по вкусу и оставляю остывать до теплого состояния. Параллельно готовлю начинку: тонко режу промытый лук-порей, шампиньоны нарезаю пластинами, чеснок мелко рублю. В сковороде растапливаю оставшееся масло, пассерую чеснок до аромата, затем добавляю порей и обжариваю пару минут до мягкости. Следом отправляю грибы и готовлю на среднем огне 5-7 минут, пока не выпарится лишняя влага. Начинку солю, перчу и полностью остужаю. В остывшее теплое пюре просеиваю муку и быстро вымешиваю до получения эластичной нелипкой массы.

Если нужно, добавляю еще немного муки, но осторожно, чтобы не пересушить основу. Формирую котлеты: на ладонь кладу порцию картофельной массы, расплющиваю в лепешку, в центр выкладываю чайную ложку остывшей грибной начинки, аккуратно защипываю края, формируя аккуратный овал, и слегка приплюскиваю. Каждую заготовку последовательно обваливаю в муке, взбитом яйце (даю излишкам стечь) и панировочным сухарям. Разогреваю в сковороде растительное масло слоем около 4-5 мм. Обжариваю котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до образования ровной аппетитной золотистой корочки. Готовые котлеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю горячими, как самостоятельное блюдо или с легким овощным салатом.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Лучшие драники как в белорусской кафешке — хрусткие и не берут жир: подаём со сметанным соусом
Общество
На любое застолье у меня салат «Минск» с картошкой: ну до чего вкусный и простой — обязательно попробуйте
Общество
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Общество
Врач предупредила об опасности гречки с грибами
Здоровье/красота
Салат «Ежедневный»: спокойно заменит обед или ужин — вкуснота из картошки, яиц и грибов
Общество
еда
картофель
рецепты
грибы
котлеты
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое мужчин под наркотиками два дня резали девушку ножом и получили срок
Три сборные отказались играть с Россией на Кубке мира по хоккею
Юрист назвал причины, по которым можно лишиться премии
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.