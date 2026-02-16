Забудьте о сковородке и масле! Сырники по этому рецепту получаются румяными и нежными — вкуснее не ела

Эти сырники в духовке — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое заставило меня навсегда забыть о жарке на сковороде. Их необычность в том, что они получаются не мучными, а нежными, творожными, с легкой ванильной ноткой и при этом готовятся без масла и лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые сырники с аппетитной корочкой, мягкие и воздушные внутри, которые буквально тают во рту. Они идеальны для завтрака с вареньем, сметаной или свежими ягодами — полезно, сытно и безумно вкусно. А главное — никакого чада и брызг масла, только чистый духовой аромат.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 2 яйца, 4 ст. ложки манки, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, по желанию — горсть изюма или цукатов. Творог тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до однородности. Добавьте яйца, сахар, соль, ванилин и манку, перемешайте до гладкой массы. Оставьте на 15–20 минут, чтобы манка набухла. Из полученной массы мокрыми руками сформируйте небольшие шарики или традиционные сырники, обваляйте их в муке или манке (по желанию). Выложите на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте теплыми с любимыми добавками.

