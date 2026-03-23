23 марта 2026 в 11:30

Забудьте про пустые стаканчики: перестаньте топить и закапывать семена огурцов, урожай будет на славу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники сталкиваются с проблемой, когда семена огурцов не всходят или рассада получается хилая и больная. Чаще всего причина кроется в нескольких типичных ошибках, которые легко исправить.

Первая и главная ошибка — посадка в холодную землю. Огурцы — теплолюбивая культура, и семена просто сгниют в почве с температурой ниже +15 °C. Дождитесь устойчивого тепла или используйте подогрев.

Вторая ошибка — слишком глубокая заделка семян. Оптимальная глубина — 1,5–2 см, иначе росткам не хватит сил пробиться на поверхность. Третья ошибка — замачивание семян в воде без доступа воздуха. Оставляя семена полностью под водой на сутки, вы их «удушаете» — они должны дышать.

Четвертая ошибка — переувлажнение почвы. В мокрой, залитой земле семена задыхаются и загнивают. Поливайте умеренно, когда верхний слой подсохнет. Пятая ошибка — туговсхожие семена, покрытые толстой оболочкой. Им нужна предпосевная обработка. Перестаньте топить и закапывать семена, и вы обеспечите себе дружные всходы и крепкую рассаду, забыв про пустые стаканчики. Урожай будет на славу!

Ранее стало известно, что нужно рассыпать по грядкам в марте, чтобы земля стала рыхлой и плодородной.

огурцы
рассада
огороды
дачи
