01 февраля 2026 в 15:35

Забудьте об оливье! Готовлю салат-кольцо с маринованными опятами, ветчиной и сыром

Фото: D-NEWS.ru
Забудьте об оливье! Готовлю салат-кольцо с маринованными опятами, ветчиной и сыром. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или вкусного семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: пикантные маринованные опята, нежная ветчина и тающий во рту сыр, собранные в сочных слоях под легкой майонезной сеточкой.

Для приготовления вам понадобится: 250 г маринованных опят, 200 г ветчины, 150 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 1 головка репчатого лука, майонез, зелень для украшения. Ветчину, сыр, яйца и огурец нарежьте мелкими кубиками. Лук нарежьте полукольцами. В центр круглого блюда поставьте стакан. Выкладывайте слоями вокруг стакана: ветчина, сеточка майонеза, лук, опята, яйца, огурец, сыр. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте майонезом. Аккуратно уберите стакан, украсьте салат зеленью. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
кулинария
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
