Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 16:18

На Солнце произошла вспышка высшего класса

ИКИ РАН: на Солнце произошла вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Солнце произошла вторая с начала года вспышка максимального класса Х, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отмечается, что период наибольшего риска попадания Земли в зону взрыва приходится на 3–7 февраля.

Пробило X-уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса, — говорится в сообщении.

Признаки выброса солнечной массы после вспышки наблюдаются, однако вероятность ее влияния на Землю в настоящее время минимальна, добавили ученые. Активная зона расположена примерно на расстоянии 50 градусов от линии Земля — Солнце. Это означает, что воздействие возможно только при больших масштабах события.

Ранее сообщалось, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что мощная магнитная буря способна вывести из строя искусственные спутники Земли. По его словам, геомагнитные возмущения также могут вызвать неполадки в функционировании магистральных электросетей.

солнце
вспышки
Земля
РАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туристка испугалась обморожения и сломала руку
«Мы справимся»: военэксперт о словах Маска про ограничения Starlink в РФ
«Прочь его!»: во Франции поддержали шутку Захаровой о Макроне
Ксения Алферова намекнула на измену Егора Бероева после расставания
Майкл Джексон признался в проблемной тяге детей к нему
МИД Италии задался вопросом, достойна ли Украина вхождения в ЕС
Правительство установило компенсацию для доноров плазмы
Российский боец в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции
Российским туристам дали совет перед поездкой в одну криминальную страну
В Иране потребовали немедленно выслать европейских военных атташе
Осужденная за теракт Трепова знала о последствиях своих действий
«Будет ли результат?»: политолог о переносе встречи РФ и Украины в Абу-Даби
В РАН объяснили, опасна ли для России оспа обезьян
В Роспотребнадзоре ответили, чем заменить вредные сладости
Отказ Киева от Донбасса и прекращение боев: новости СВО к вечеру 1 февраля
Возвращение Валиевой завершилось в полуфинале
Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский
Песков раскрыл неожиданный факт о своем портфеле
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Президент ОАЭ весь визит в Москву провел в подарке Путина
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.