На Солнце произошла вспышка высшего класса ИКИ РАН: на Солнце произошла вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х

На Солнце произошла вторая с начала года вспышка максимального класса Х, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отмечается, что период наибольшего риска попадания Земли в зону взрыва приходится на 3–7 февраля.

Пробило X-уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса, — говорится в сообщении.

Признаки выброса солнечной массы после вспышки наблюдаются, однако вероятность ее влияния на Землю в настоящее время минимальна, добавили ученые. Активная зона расположена примерно на расстоянии 50 градусов от линии Земля — Солнце. Это означает, что воздействие возможно только при больших масштабах события.

Ранее сообщалось, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что мощная магнитная буря способна вывести из строя искусственные спутники Земли. По его словам, геомагнитные возмущения также могут вызвать неполадки в функционировании магистральных электросетей.