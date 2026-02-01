Президент ОАЭ весь визит в Москву провел в подарке Путина Президент ОАЭ носил подаренную Путиным куртку во время визита в Москву

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время визита в Москву носил куртку, подаренную ему президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин. Глава ОАЭ оставался в этой одежде на протяжении всего дня, включая официальный обед в Кремле.

И вот оказалось, что даже в заснеженную Москву президент Эмиратов приехал в куртке Путина и был в ней повсюду, даже на обеде, — передал Зарубин.

Путин подарил эту куртку шейху Мухаммеду в октябре 2022 года во время первого визита эмиратского лидера в Россию, накинув ее ему на плечи. В этот раз президент ОАЭ специально привез подарок с собой, чтобы носить его в зимней Москве.

Ранее встреча представителей России, Украины и США, запланированная на 1 февраля в Абу-Даби, оказалась под угрозой срыва. Такой вывод можно сделать из слов президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что Киев ждет от Вашингтона конкретной информации о дальнейших переговорах и надеется на новые встречи в ближайшее время.