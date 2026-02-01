Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:19

Туристка испугалась обморожения и сломала руку

В Подмосковье туристка сломала руку при прыжке с застрявшего подъемника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Туристка из Рязани получила закрытый перелом руки, спрыгнув с зависшего подъемника на подмосковном курорте, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел на горнолыжном склоне после того, как 22-летняя девушка и ее подруга около часа провисели на морозе из-за неисправности механизма.

По информации канала, остановка произошла на высоте около четырех метров. После долгого ожидания обе туристки решили спрыгнуть в сугроб. Подруга пострадавшей приземлилась успешно, а у Светланы врачи диагностировали закрытый перелом лучевой кости.

Ранее у российского туриста во время отдыха в Таиланде диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена-Барре, который привел к параличу. Его страховка закончилась, и семье необходимо около 900 тыс. рублей для транспортировки специальным бортом в Россию, а также 3,5 млн рублей на дальнейшую шестимесячную реабилитацию.

Ранее МИД России рекомендовал российским туристам учитывать высокий уровень преступности и участившиеся нападения в Чили, особенно в центре Сантьяго в вечернее и ночное время. Ведомство посоветовало не носить ценные вещи, привлекающие внимание, а в случае нападения сохранять спокойствие и не сопротивляться, чтобы избежать эскалации насилия.

курорты
Подмосковье
морозы
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.