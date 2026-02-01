Туристка испугалась обморожения и сломала руку В Подмосковье туристка сломала руку при прыжке с застрявшего подъемника

Туристка из Рязани получила закрытый перелом руки, спрыгнув с зависшего подъемника на подмосковном курорте, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел на горнолыжном склоне после того, как 22-летняя девушка и ее подруга около часа провисели на морозе из-за неисправности механизма.

По информации канала, остановка произошла на высоте около четырех метров. После долгого ожидания обе туристки решили спрыгнуть в сугроб. Подруга пострадавшей приземлилась успешно, а у Светланы врачи диагностировали закрытый перелом лучевой кости.

Ранее у российского туриста во время отдыха в Таиланде диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена-Барре, который привел к параличу. Его страховка закончилась, и семье необходимо около 900 тыс. рублей для транспортировки специальным бортом в Россию, а также 3,5 млн рублей на дальнейшую шестимесячную реабилитацию.

Ранее МИД России рекомендовал российским туристам учитывать высокий уровень преступности и участившиеся нападения в Чили, особенно в центре Сантьяго в вечернее и ночное время. Ведомство посоветовало не носить ценные вещи, привлекающие внимание, а в случае нападения сохранять спокойствие и не сопротивляться, чтобы избежать эскалации насилия.