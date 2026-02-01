В Роспотребнадзоре ответили, чем заменить вредные сладости Роспотребнадзор посоветовал заменить торты и конфеты на мед и горький шоколад

Торты и конфеты лучше заменить на полезные сладости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по случаю Международного дня десерта, отмечаемого 1 февраля. В ведомстве посоветовали включить в рацион ореховые пасты, горький шоколад, мед, урбеч, зефир и пастилу, а также натуральные мармелад и сиропы, передает РИА Новости.

В список полезных сладостей можно включить сухофрукты. Это финики, изюм, курага, чернослив, смеси из ягод. Они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы, что полезно для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о пользе орехов. В частности, в них содержится много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов.

Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин заявил, что добавление меда в горячий черный чай не делает напиток полезным. Он отметил, что при высокой температуре продукт распадается на вещества с потенциальным канцерогенным действием.