Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 16:31

В Роспотребнадзоре ответили, чем заменить вредные сладости

Роспотребнадзор посоветовал заменить торты и конфеты на мед и горький шоколад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Торты и конфеты лучше заменить на полезные сладости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по случаю Международного дня десерта, отмечаемого 1 февраля. В ведомстве посоветовали включить в рацион ореховые пасты, горький шоколад, мед, урбеч, зефир и пастилу, а также натуральные мармелад и сиропы, передает РИА Новости.

В список полезных сладостей можно включить сухофрукты. Это финики, изюм, курага, чернослив, смеси из ягод. Они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы, что полезно для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о пользе орехов. В частности, в них содержится много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов.

Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин заявил, что добавление меда в горячий черный чай не делает напиток полезным. Он отметил, что при высокой температуре продукт распадается на вещества с потенциальным канцерогенным действием.

Читайте также
В Подмосковье проверят людей на смертельно опасную болезнь
Регионы
В Подмосковье проверят людей на смертельно опасную болезнь
Забытая сладость СССР: как варить сахар на молоке по ГОСТу 1967 года
Семья и жизнь
Забытая сладость СССР: как варить сахар на молоке по ГОСТу 1967 года
Десерт за 5 минут: творожные шарики с сюрпризом внутри. Обваливаю в кокосе — и полезные конфеты готовы
Общество
Десерт за 5 минут: творожные шарики с сюрпризом внутри. Обваливаю в кокосе — и полезные конфеты готовы
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Общество
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Нежнейшее печенье с орехом внутри и шоколадом снаружи. Готовлю на вареных желтках и сметане — тает во рту
Общество
Нежнейшее печенье с орехом внутри и шоколадом снаружи. Готовлю на вареных желтках и сметане — тает во рту
Роспотребнадзор
сладости
конфеты
продукты
шоколад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка получила ожоги из-за взорвавшегося пауэрбанка в Эквадоре
Туристка испугалась обморожения и сломала руку
«Мы справимся»: военэксперт о словах Маска про ограничения Starlink в РФ
«Прочь его!»: во Франции поддержали шутку Захаровой о Макроне
Ксения Алферова намекнула на измену Егора Бероева после расставания
Майкл Джексон признался в проблемной тяге детей к нему
МИД Италии задался вопросом, достойна ли Украина вхождения в ЕС
Правительство установило компенсацию для доноров плазмы
Российский боец в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции
Российским туристам дали совет перед поездкой в одну криминальную страну
В Иране потребовали немедленно выслать европейских военных атташе
Осужденная за теракт Трепова знала о последствиях своих действий
«Будет ли результат?»: политолог о переносе встречи РФ и Украины в Абу-Даби
В РАН объяснили, опасна ли для России оспа обезьян
В Роспотребнадзоре ответили, чем заменить вредные сладости
Отказ Киева от Донбасса и прекращение боев: новости СВО к вечеру 1 февраля
Возвращение Валиевой завершилось в полуфинале
Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский
Песков раскрыл неожиданный факт о своем портфеле
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.