Лучшая начинка для пирожков! Готовим из яйца и лука, все будут в восторге

Самые вкусные пирожки с яйцом и луком: рецепт Самые вкусные пирожки с яйцом и луком: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пирожки с яйцом и луком — легендарное лакомство. Казалось бы, что может быть проще двух ингредиентов? Но именно в простоте кроется главный секрет: если не знать пары нюансов, начинка может получиться сухой или рассыпаться. Делимся рецептом идеальных пирожков!

Для начала подготовьте основу: отварите 6 куриных яиц вкрутую (около 9–10 минут после закипания), охладите их в ледяной воде и очистите. Нарежьте яйца небольшими кубиками — не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура.

Теперь возьмите большой пучок свежего зеленого лука (около 150–200 г). Лук нужно мелко порубить, но здесь есть важный момент: переложите нарезанный лук в миску, добавьте щепотку соли и слегка примните его толкушкой или просто руками, пока он не станет мягким и не пустит первый сок. Соедините яйца с луком. А теперь главный секрет сочности: добавьте в начинку 50 г растопленного сливочного масла. Поперчите по вкусу и при желании добавьте немного мелко нарезанного свежего укропа.

Осталось только испечь сами пирожки!

  • Совет: если вы хотите добиться «ресторанного» эффекта, добавьте в начинку 1 ст. л. жирной сметаны или майонеза — это сделает массу более стабильной, и она не будет выпадать из пирожка при первом же надкусывании.

