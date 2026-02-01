Никаких больше сухих котлет. Готовлю печеночный торт «Неженка»: сочные коржи и сливочно-луковый крем. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничной закуски или сытного угощения.

Получается обалденная вкуснятина: нежные тонкие печеночные коржи с мягкой текстурой и бархатный, ароматный крем из обжаренного лука со сливками, который пропитывает каждый слой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей или куриной печени, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 1 крупная луковица, 200 мл сливок (20%), 100 мл майонеза, соль, перец, растительное масло. Печень измельчите в блендере с яйцами, мукой, солью и перцем до консистенции жидкой сметаны. Выпекайте тонкие коржи на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон, как блинчики. Для крема лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета, остудите и смешайте со сливками и майонезом. Посолите. Каждый остывший корж промажьте кремом. Соберите торт, обмажьте его сверху и с боков оставшимся кремом. Дайте настояться в холодильнике 3–4 часа.

