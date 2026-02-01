Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 14:00

Никаких больше сухих котлет. Готовлю печеночный торт «Неженка»: сочные коржи и сливочно-луковый крем

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Никаких больше сухих котлет. Готовлю печеночный торт «Неженка»: сочные коржи и сливочно-луковый крем. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничной закуски или сытного угощения.

Получается обалденная вкуснятина: нежные тонкие печеночные коржи с мягкой текстурой и бархатный, ароматный крем из обжаренного лука со сливками, который пропитывает каждый слой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей или куриной печени, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 1 крупная луковица, 200 мл сливок (20%), 100 мл майонеза, соль, перец, растительное масло. Печень измельчите в блендере с яйцами, мукой, солью и перцем до консистенции жидкой сметаны. Выпекайте тонкие коржи на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон, как блинчики. Для крема лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета, остудите и смешайте со сливками и майонезом. Посолите. Каждый остывший корж промажьте кремом. Соберите торт, обмажьте его сверху и с боков оставшимся кремом. Дайте настояться в холодильнике 3–4 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Свежий салат без тяжести и майонезного перебора: как приготовить легкое блюдо из пекинской капусты, которое просят на добавку
Общество
Свежий салат без тяжести и майонезного перебора: как приготовить легкое блюдо из пекинской капусты, которое просят на добавку
Завтрак без хлопот из обычной капусты: сытное блюдо на сковороде, которое готовлю, когда совсем нет времени
Общество
Завтрак без хлопот из обычной капусты: сытное блюдо на сковороде, которое готовлю, когда совсем нет времени
Мягкое творожное печенье из одной пачки — десерт, который тает во рту
Семья и жизнь
Мягкое творожное печенье из одной пачки — десерт, который тает во рту
Творог, печенье и какао — даже печь не нужно. Торт «Муравейник» в холодильнике — хрустящий, шоколадный и очень быстрый
Общество
Творог, печенье и какао — даже печь не нужно. Торт «Муравейник» в холодильнике — хрустящий, шоколадный и очень быстрый
На Масленицу у меня целый блинный торт: вкуснейший десерт, который хочется повторять снова
Общество
На Масленицу у меня целый блинный торт: вкуснейший десерт, который хочется повторять снова
рецепты
кулинария
торты
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев оценил контакты с Трампом
«Это очевидно»: Медведев о попытках Трампа остаться в истории миротворцем
«Будут уважать»: Лавров раскрыл слова Рубио об интересах России и США
«Мы так их и не нашли»: Медведев пошутил о подводных лодках Трампа
Погода в Москве в понедельник, 2 февраля: ждать ли сильных ветров и холода
Медведев напомнил о целях СВО
«Скажу только одно»: Медведев озвучил Зеленскому приговор по Булгакову
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Лавров раскрыл, кто «вбивает клинья» между Россией и США
Писториус одной фразой объяснил наращивание вооружений ФРГ
Москвичи столкнулись с самыми сильными морозами с начала зимы
Стало известно, что сделали с хозяином наркошопа в Таиланде
Умерла 10-месячная внучка Snoop Dogg
Зеленский назвал даты новых встреч в Абу-Даби
Путин подарил патриарху Кириллу букет белых роз
«Рабочий процесс»: депутат о вероятном переносе встречи в Абу-Даби
Следователи раскрыли подробности смерти сгоревших заживо в сауне подростков
Жуткое ДТП с автобусом обернулось массовой гибелью людей
Дипломаты раскрыли, пострадали ли россияне в ДТП в Турции
Зеленский признался, что одна мысль не покидает его
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
Общество

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.