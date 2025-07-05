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05 июля 2025 в 05:15

Забудьте про обычную картошку! Печем обалденную гармошку с салом и чесноком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте про обычную картошку! Печем обалденную гармошку с салом и чесноком! Картошка-гармошка — простой и ароматный рецепт, который идеально подойдет как гарнир или самостоятельное блюдо. Клубни нарезаются тонкими лепестками, смазываются сливочным маслом с укропом и чесноком, затем запекаются до золотистой корочки и хруста.

Ингредиенты

  • Картофель — 400 г
  • Сало копченое или грудинка — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Укроп (сухой или семена) — 2 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — щепотка
  • Сухая приправа — щепотка

Приготовление

  1. Тщательно вымойте картофель, обсушите. Если молодой — можно оставить кожуру.
    Растопите сливочное масло, добавьте измельченный укроп, чеснок и приправу, перемешайте. Сделайте тонкие надрезы на клубнях, не дорезая до конца. В надрезы хаотично вставьте кусочки сала или грудинки.
  2. Смажьте картофель масляной смесью с пряностями, выкладывайте на противень с бумагой для выпечки. Запекайте при 180 °C около 1–1,5 часа до золотистой и хрустящей корочки. Подавайте с любимыми соусами или как гарнир к мясу, рыбе или птице.

Картошка-гармошка выходит ароматной, сочной внутри и хрустящей снаружи!

Ранее мы готовили ленивые деруны из картошки с курицей! Выкладываем ложкой сразу на сковороду.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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