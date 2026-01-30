Забудьте про чебуреки! Готовлю воздушные гужеры — полые булочки с сыром. Идеальны к супу и просто так. Рецепт

Эти булочки — обязательный атрибут французского региона Бургундия. Их изысканная простота, хруст и интенсивный сырный вкус покоряют с первого кусочка, перенося вас прямиком на улочки Дижона.

В кастрюле среднего размера соединяю 200 мл молока (или воды), 100 г сливочного масла, 1/4 ч. л. соли и 1/4 ч. л. черного перца. Довожу до активного кипения на среднем огне.

Убавляю огонь до минимума и сразу, одним движением, всыпаю 150 г просеянной муки. Быстро и энергично начинаю мешать ложкой или лопаткой. Мешаю около 1–2 минут, пока тесто не соберется в гладкий шар и не начнет слегка отставать от стенок кастрюли. Снимаю с огня.

Сразу добавляю 150 г сыра, натертого на крупной терке (идеально грюйер, эмменталь или пармезан). Хорошо перемешиваю. Даю массе остыть 5–7 минут, чтобы не сварить яйца.

Вбиваю по одному 4 яйца, каждый раз тщательно вымешивая тесто до полной однородности, прежде чем добавить следующее. Готовое тесто должно быть гладким, блестящим и тягучим, медленно сползать с ложки.

Духовку разогреваю до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Двумя мокрыми ложками или из кондитерского мешка формирую небольшие шарики теста (размером с грецкий орех) на расстоянии друг от друга.

Ставлю в духовку на 10 минут при 200 °C, затем, не открывая дверцу, уменьшаю температуру до 180 °C и выпекаю еще 15–20 минут до глубокого золотистого цвета. Не открывайте духовку в первые 15 минут! Готовые гужеры достаю и сразу протыкаю бок зубочисткой, чтобы выпустить пар и они не стали влажными внутри.

