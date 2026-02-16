Забудьте о сухом фарше! Секрет сочных фрикаделек — кладу внутрь маленький сюрприз. Готовлю за 30 минут вкусноту из Средиземноморья

Эти фрикадельки не жарятся на сухой сковороде. Они томятся, укутанные густым томатным «одеялом». Соус не дает им потерять ни капли сока, а вместо этого пропитывает их своим сладковато-пряным ароматом. Фрикадельки получаются не просто сочными, а буквально насыщенными вкусом до самой сердцевины.

Разогреваем духовку до 200°C. Для фрикаделек помещаем 600 г куриной грудки (или готового фарша) в чашу кухонного комбайна. Добавляем 150 г раскрошенной феты, 50 г черных оливок без косточек, 4 измельченных пера зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ч. л. хлопьев турецкого перца, 1 ч. л. сушеного орегано, соль и перец по вкусу. Измельчаем до однородной консистенции. Из полученной массы формируем 16 одинаковых фрикаделек. На дно формы для запекания (примерно 24x32 см) выливаем пару столовых ложек томатной пассаты (протертых помидоров). Смешиваем оставшуюся пассату (около 680 г) с 2 ч. л. турецкого перца, 2 ч. л. орегано, 1 ч. л. чесночного порошка, солью и перцем.

Раскладываем фрикадельки в форме и заливаем их приготовленным томатным соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Запекаем 12-15 минут, пока фрикадельки не пропекутся (проверяем, разрезав одну: внутри не должно быть розового цвета). Готовые фрикадельки посыпаем сверху 50 г раскрошенной феты и горстью мелко рубленой петрушки. Подаем сразу.

