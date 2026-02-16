Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте о сухом фарше! Секрет сочных фрикаделек — кладу внутрь маленький сюрприз. Готовлю за 30 минут вкусноту из Средиземноморья

Фото: D-NEWS.ru
Эти фрикадельки не жарятся на сухой сковороде. Они томятся, укутанные густым томатным «одеялом». Соус не дает им потерять ни капли сока, а вместо этого пропитывает их своим сладковато-пряным ароматом. Фрикадельки получаются не просто сочными, а буквально насыщенными вкусом до самой сердцевины.

Разогреваем духовку до 200°C. Для фрикаделек помещаем 600 г куриной грудки (или готового фарша) в чашу кухонного комбайна. Добавляем 150 г раскрошенной феты, 50 г черных оливок без косточек, 4 измельченных пера зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ч. л. хлопьев турецкого перца, 1 ч. л. сушеного орегано, соль и перец по вкусу. Измельчаем до однородной консистенции. Из полученной массы формируем 16 одинаковых фрикаделек. На дно формы для запекания (примерно 24x32 см) выливаем пару столовых ложек томатной пассаты (протертых помидоров). Смешиваем оставшуюся пассату (около 680 г) с 2 ч. л. турецкого перца, 2 ч. л. орегано, 1 ч. л. чесночного порошка, солью и перцем.

Раскладываем фрикадельки в форме и заливаем их приготовленным томатным соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Запекаем 12-15 минут, пока фрикадельки не пропекутся (проверяем, разрезав одну: внутри не должно быть розового цвета). Готовые фрикадельки посыпаем сверху 50 г раскрошенной феты и горстью мелко рубленой петрушки. Подаем сразу.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Картошечка такая, что ахнете! Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту
Дачники, посадите в тень этот многолетник: будет радовать цветением десятилетиями без ухода
Заливаю шипящим маслом специи: азиатский салат с говядиной — очень вкусный и яркий
Врач объяснила, почему Масленица превращается в стресс для организма
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

