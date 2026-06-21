Забудьте о скучных ужинах: кабачковые роллы с курицей и сыром — на лето просто сказка

Забудьте о скучных ужинах: кабачковые роллы с курицей и сыром — на лето просто сказка

Кабачковые роллы с курицей и творожным сыром — это сытное летнее блюдо одинаково хорошо подойдет для полноценного семейного ужина или в качестве закуски на праздничный стол.

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 400 г куриного филе, 150 г творожного сыра, 200 мл сливок (20%), 50 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте тонкими слайсами (вдоль), посолите, обжарьте на сковороде с двух сторон до мягкости. Куриное филе нарежьте тонкими полосками, обжарьте до готовности, посолите, поперчите. На каждый слайс кабачка намажьте творожный сыр, сверху положите курицу, сверните рулетиком. Выложите роллы в форму для запекания. Сливки смешайте с солью, перцем, паприкой, залейте роллы. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачковые роллы. На вкус они оказались нежными, сливочными. Совет: добавьте в начинку мелко нарезанную зелень для свежести.

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