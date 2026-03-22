Забудьте о шелухе: 5 натуральных красителей, которые есть у каждой хозяйки: яркая Пасха без химии

Забудьте о шелухе: 5 натуральных красителей, которые есть у каждой хозяйки: яркая Пасха без химии

Луковая шелуха — классика, проверенная годами, но палитру пасхальных яиц можно сделать гораздо богаче и ярче. И для этого не нужны сомнительные покупные красители. Натуральные пигменты, которые спрятаны в обычных продуктах, способны творить настоящие чудеса, даря скорлупе изысканные оттенки.

Куркума превратит яйца в солнечное золото, достаточно добавить пару ложек порошка в воду при варке. Насыщенный рубиновый цвет подарит каркаде — чем дольше яйца полежат в крепком отваре из гибискуса, тем темнее и таинственнее станет оттенок. Свекольный сок и тертая свекла окрасят скорлупу в нежные розовые и бордовые тона. А если вам по душе холодная гамма, обратите внимание на краснокочанную капусту — ее отвар дает удивительный голубой или синий цвет, а черника — нежный фиолетово-серый. Важно помнить: для проявления всех этих оттенков лучше всего подходит белая скорлупа, на коричневой яркие тона будут практически незаметны.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.