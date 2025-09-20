«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 16:45

Луковая шелуха в хозяйстве: простой способ превратить отходы в чистящий порошок и удобрение для растений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Репчатый лук — один из самых полезных продуктов, содержащий витамины группы B, витамины C и K, а также калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк и селен. Но не менее ценна и его шелуха, которую многие привыкли выбрасывать. На самом деле этот продукт богат минералами, антиоксидантами и фитонцидами, что делает его универсальным помощником в быту и саду.

Чистящий порошок из луковой шелухи

  1. Соберите шелуху с 5–6 крупных луковиц и подсушите её в течение нескольких дней.
  2. Измельчите в кофемолке или блендере.
  3. Смешайте с пищевой содой в пропорции 1:1.

Полученный порошок отлично справляется с чисткой плиты, раковины, кафеля и даже удаляет известковый налёт.

Луковая шелуха как удобрение

Кроме бытового применения, шелуха может стать ценным удобрением для растений. Достаточно залить её водой, настоять сутки и использовать для полива комнатных или садовых культур. Такой настой оздоравливает почву и укрепляет растения.

Таким образом, луковая шелуха — это не отход, а натуральное средство двойного назначения: экологичный чистящий порошок и эффективное удобрение.

Выращивание новой яблони на месте старой кажется логичным решением для обновления сада, но этот подход может обернуться отсутствием урожая и проблемами с ростом.

Читайте также
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Общество
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Общество
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Общество
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай
Общество
Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай
Королева осени — цветет с августа до снега! Многолетник — яркий шар с россыпью цветов
Общество
Королева осени — цветет с августа до снега! Многолетник — яркий шар с россыпью цветов
шелуха
огороды
растения
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за решениями призвавшего идти на Москву Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.