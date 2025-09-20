Луковая шелуха в хозяйстве: простой способ превратить отходы в чистящий порошок и удобрение для растений

Репчатый лук — один из самых полезных продуктов, содержащий витамины группы B, витамины C и K, а также калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк и селен. Но не менее ценна и его шелуха, которую многие привыкли выбрасывать. На самом деле этот продукт богат минералами, антиоксидантами и фитонцидами, что делает его универсальным помощником в быту и саду.

Чистящий порошок из луковой шелухи

Соберите шелуху с 5–6 крупных луковиц и подсушите её в течение нескольких дней. Измельчите в кофемолке или блендере. Смешайте с пищевой содой в пропорции 1:1.

Полученный порошок отлично справляется с чисткой плиты, раковины, кафеля и даже удаляет известковый налёт.

Луковая шелуха как удобрение

Кроме бытового применения, шелуха может стать ценным удобрением для растений. Достаточно залить её водой, настоять сутки и использовать для полива комнатных или садовых культур. Такой настой оздоравливает почву и укрепляет растения.

Таким образом, луковая шелуха — это не отход, а натуральное средство двойного назначения: экологичный чистящий порошок и эффективное удобрение.

