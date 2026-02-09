Зимняя Олимпиада — 2026
За эту медовую капустку можно все отдать: квасим по простому рецепту — получаем кучу пользу и клетчатку к любому блюду в холодильнике

Эта медовая капуста спасает, когда хочется чего-то хрустящего, полезного и по-настоящему домашнего. Готовится почти сама, уже через сутки радует вкусом, а в холодильнике всегда есть идеальная добавка к любому блюду. Получается сочная, слегка сладковатая, с насыщенным рассолом — такую съедают быстрее, чем успевают поставить на стол.

Ингредиенты: белокочанная капуста — примерно 2–2,5 кг, морковь — 1–2 шт., соль — 1 ст. л. с горкой, мёд или сахар — 1 ст. л., охлаждённая кипячёная вода — около 1 л, банка 3 л.

Приготовление: капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте соломкой, аккуратно перемешайте, не разминая. Плотно уложите овощи в трёхлитровую банку почти до верха. Залейте охлаждённой кипячёной водой, дайте ей впитаться и при необходимости долейте ещё. Когда уровень перестанет опускаться, сверху всыпьте соль и добавьте мёд или сахар. Поставьте банку в глубокую тарелку, так как будет выделяться сок, и оставьте при комнатной температуре. Уже через сутки капуста готова. Перед подачей добавьте лук и немного растительного масла.

Капуста получается хрустящей, ароматной и очень полезной — сохраняйте рецепт, он точно станет вашим любимым.

Ранее мы делились рецептом 5 самых вкусных и простых намазок на хлеб, тосты и лаваш. Готовятся за 15 минут.

