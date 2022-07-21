Юрист заявил, что Зеленский утратил в России права на «Сватов» Юрист Башилов: президент Украины Зеленский утратил в России права на «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика»

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на несколько товарных знаков, в их числе «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика», рассказал РИА Новости кандидат юридических наук Борис Башилов. По его словам, теперь каждый, кто этого захочет, сможет подать заявку на эти знаки.

По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило — заявка должна соответствовать всем требованиям закона. В частности, предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками, — объяснил Башилов.

По данным, которые имеются в базе Роспатента, в России эти три товарных знака выдавались на продукты многих видов. В том числе на мясо, рыбу и курицу, множество другой пищевой продукции. Помимо этого, такие товарные знаки изначально регистрировались для образовательных, рекламных и развлекательных мероприятий, даже на дрессировку животных.

«Сваты» — популярный в России украинский сериал. Его создателем и первым продюсером выступал именно Владимир Зеленский. В целом было отснято семь сезонов. Что касается товарного знака «Рассмеши комика», то под ним до сих пор выходит популярное на Украине шоу развлекательного характера.

Ранее стало известно, что популярная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни в Германии. После начала спецоперации на Украине она перебралась в Германию, где в одной из больниц у нее диагностировали тяжелый недуг. Точная причина смерти не называется. Представители актрисы, а также ее родные и близкие пока никак не прокомментировали такие сообщения.