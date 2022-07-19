Скончалась актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка

Фото: kinopoisk.ru

Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни в Германии, сообщает «Украина.ру» со ссылкой на украинские СМИ. Уточняется, что после начала военных действий на территории Украины она перебралась в Германию, где в одной из больниц у нее диагностировали тяжелый недуг. Точная причина смерти не называется. Представители актрисы, а также ее родные и близкие также никак не комментируют появившееся сообщение.

Стоит отметить, в начале февраля украинские СМИ писали о том, что Писанка упала в обморок на одном из своих спектаклей. Позднее у нее диагностировали перелом ноги со смещением. Актриса тогда заявила, что «без операции не обойтись».

Для широкой публики Руслана Писанка известна по участию в фильме «Ржевский против Наполеона» и ремейке «Кавказской пленницы». Кроме этого, она сыграла эпизодическую роль в четвертом сезоне сериала «Сваты».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Михаила Каплана. Он скончался в возрасте 89 лет в одной из израильских больниц, где также проходил длительный курс лечения от тяжелой болезни.