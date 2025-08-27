День знаний — 2025
Юрист объяснила, могут ли старшие дети забирать младших из детского сада

Юрист Георгиева: воспитатель вправе не отпускать детей с несовершеннолетними

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация детского сада вправе не отпускать ребенка домой в сопровождении несовершеннолетнего брата или сестры, рассказала юрист Алла Георгиева. Как сообщила она «Москва 24», если при этом с ребенком по дороге домой что-то случится, учреждение будет нести ответственность.

При этом, если с несовершеннолетними по дороге домой что-то произойдет, взрослых тоже могут наказать. В лучшем случае это будет предупреждение или штраф от 500 до 2 000 рублей по статье КоАП о неисполнении родителями своих обязанностей. В худшем — штраф 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет в рамках статьи 156 УК РФ, — предупредила Георгиева.

Ранее сообщалось, что традиционные школьные линейки 1 сентября могут быть отменены в ряде регионов России из-за угрозы атак украинских беспилотников. В качестве альтернативы рассматривается проведение мероприятий в закрытых помещениях — актовых и спортивных залах, либо полная отмена при повышенной опасности.

