Юрист объяснила, могут ли старшие дети забирать младших из детского сада Юрист Георгиева: воспитатель вправе не отпускать детей с несовершеннолетними

Администрация детского сада вправе не отпускать ребенка домой в сопровождении несовершеннолетнего брата или сестры, рассказала юрист Алла Георгиева. Как сообщила она «Москва 24», если при этом с ребенком по дороге домой что-то случится, учреждение будет нести ответственность.

При этом, если с несовершеннолетними по дороге домой что-то произойдет, взрослых тоже могут наказать. В лучшем случае это будет предупреждение или штраф от 500 до 2 000 рублей по статье КоАП о неисполнении родителями своих обязанностей. В худшем — штраф 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет в рамках статьи 156 УК РФ, — предупредила Георгиева.

