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05 августа 2025 в 05:00

Юрист дала советы, как бороться с курящими соседями

Юрист Александрова: участковый может провести беседу с курящими соседями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К борьбе с курящими соседями можно привлечь участкового, который проведет воспитательную беседу, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, если ситуация не изменится, можно обратиться в суд, предварительно собрав доказательства.

Если сильно мешает соседский запах табачного дыма, то для начала стоит попробовать решить вопрос мирным путем, переговорив с соседями. Если не поможет, надо действовать через участкового, который с нарушителями проведет воспитательную беседу. И, если ничего не помогает, обратиться в суд, вооружившись доказательствами, — сказала Александрова.

Она уточнила, что необходимы показания соседей, а также фото или видео. По словам юриста, суд может взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Александрова добавила, что в судебной практике рассматривался подобный случай и с курильщика были взысканы пять тысяч рублей.

Ранее нарколог Виталий Холдин заявил, что курильщики сильнее других подвержены стрессу, поскольку никотин как психостимулятор повышает уровень кортизола в организме. По его словам, эта вредная привычка в целом негативно влияет на состояние эндокринной системы.

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