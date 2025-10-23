Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 18:27

Яркие пряники для серых осенних будней — мандариновый десерт, который полюбила вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мандариновые пряники представляют собой ароматную выпечку с ярким цитрусовым вкусом. Сочетание мандаринового сока, цедры и шафрана создает неповторимый праздничный аромат. Эти пряники отличаются нежной текстурой и легкой пряной ноткой.

Для приготовления потребуется: 200 граммов муки, половина чайной ложки разрыхлителя, 75 граммов сахарной пудры, 10 граммов ванильного сахара, 50 миллилитров мандаринового сока, 50 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 2 столовые ложки мандариновой цедры, 7-8 ниточек шафрана. Сухие ингредиенты смешивают в глубокой миске. Шафран заливают двумя столовыми ложками кипятка и настаивают 15 минут.

В мучную смесь добавляют яйцо, размягченное масло, мандариновый сок, цедру и шафрановую воду. Замешивают однородное тесто и убирают в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста формируют небольшие колобки, обваливают их в сахарной пудре. Выпекают на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 12–15 минут. Готовые пряники остужают на решетке. Эта выпечка прекрасно подходит для новогодних праздников и создает особенное настроение.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
