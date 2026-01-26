Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:47

Японский яичный сэндвич: тамаго сандо, который обожает вся Азия. Кремовая начинка и безумно мягкий хлеб. Рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тамаго сандо больше чем сэндвич, это культурный феномен Японии. Его продают в каждом конбини (круглосуточном магазине), и он стал эталоном идеального баланса: нежнейшая, слегка сладковатая яичная начинка и невероятно мягкий молочный белый хлеб с хрустящей корочкой.

Яйца: 3 яйца варим вкрутую (8–9 минут после закипания), 1 яйцо — всмятку (4–5 минут). Опускаем в ледяную воду. Чистим. У яиц вкрутую отделяем желтки от белков. Желтки разминаем вилкой в пасту. Белки нарезаем мельчайшим кубиком. Яйцо всмятку аккуратно разделяем, жидкий желток переливаем в небольшую миску для соуса, белок нарезаем кубиком и добавляем к остальным белкам.

Соус: в миске с желтком от яйца всмятку смешиваем 1 ч. л. горчицы и 1 ч. л. лимонного сока. Начинаем взбивать венчиком и, не переставая, тонкой струйкой вливаем 70 г растительного масла (как на майонез). Доводим до густой эмульсии. Добавляем 1 ст. л. густого греческого йогурта (или сметаны), 1 ч. л. соевого соуса, соль и перец по вкусу. Перемешиваем.

Сборка начинки: в миску с размятыми желтками вкрутую выкладываем все нарезанные белки (и от яиц вкрутую, и от яиц всмятку). Заливаем приготовленным соусом. Очень аккуратно, чтобы не превратить в пюре, перемешиваем до однородности. Добавляем мелко нарезанный шнитт-лук (или зеленый лук).

Хлеб: 4 ломтика молочной бриоши (или просто белого тостового хлеба хорошего качества) обжариваем на сухой сковороде до легкой, равномерной золотистой корочки с одной стороны.

На сухую (необжаренную) сторону двух ломтиков хлеба щедро выкладываем яичную начинку с горкой. Накрываем оставшимися ломтиками хлеба обжаренной стороной наружу. Слегка прижимаем, оборачиваем пищевой пленкой и даем постоять 5–10 минут, чтобы начинка схватилась. Затем снимаем пленку, аккуратно срезаем корочки (по желанию) и разрезаем сэндвичи пополам.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
