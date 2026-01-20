Атака США на Венесуэлу
Бюджетка на миллион: свекла и селедка в этих бутербродах дает шикарный вкус — они всегда нарасхват

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бюджетка на миллион! Эта закуска у меня всегда выручает — продукты самые простые, а на столе смотрится аккуратно и аппетитно. Удобно брать руками, отлично подходит и для праздника, и для домашних посиделок. Свёкла с чесноком, бородинский хлеб и селёдка — сочетание проверенное, а в формате мини-канапе съедается моментально.

Ингредиенты: бородинский хлеб — 3–4 ломтика, хлеб для тостов — 2 ломтика, варёная свёкла — 2 шт. (≈250 г), чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., филе сельди — 120–150 г, красный (фиолетовый) лук — ½ небольшой головки, зернистая горчица — 1–2 ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу, зелёный лук — небольшой пучок.

Как готовлю: из бородинского хлеба вырезаю кружочки с помощью рюмки. Тостовый хлеб нарезаю небольшими прямоугольниками — один ломтик делю примерно на 6 частей. Хлеб по желанию слегка подсушиваю на сухой сковороде. Свёклу натираю на мелкой тёрке, добавляю измельчённый чеснок, майонез, соль и перец, хорошо перемешиваю. На кружочки из бородинского хлеба выкладываю свекольную намазку, сверху — тонкие колечки красного лука, кусочки сельди и немного зернистой горчицы. Прямоугольные канапе украшаю перьями зелёного лука. Получается простая, красивая и очень вкусная закуска, которая исчезает со стола первой.

Ранее мы делились рецептом закуски из печеных перцев. Кладем на хлеб с творожным сыром — и готово.

Проверено редакцией
