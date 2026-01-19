Такие печеные перцы у меня всегда в холодильнике: кладу на хлеб с творожным сыром — и закуска готова

Эта заготовка выручает постоянно. Стоит раз запечь сладкие перцы и замариновать их правильно — и у вас под рукой универсальная закуска на все случаи жизни. На поджаристый хлеб с творожным сыром, к мясу, к рыбе или просто вилкой из контейнера — исчезают они мгновенно. Ароматные, сочные, с легкой кислинкой и чесночными нотами.

Ингредиенты: сладкий красный перец — 4 шт., чеснок — 4 зубчика, сушеный базилик — 1 ч. л. (или свежий), соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., черный перец горошком — 7 шт., оливковое масло — 80 мл, бальзамический уксус — 20 мл, лимонный сок — 20 мл.

Приготовление: перцы вымойте, обсушите и выложите на решетку. Запекайте в духовке при 200°C в режиме гриля до подпалин — кожица должна вздуться. Готовые перцы сразу сложите в пакет, плотно завяжите и оставьте на 30 минут. После этого кожица снимется легко и быстро. Очистите перцы, аккуратно удаляя семена, сок слейте в отдельную миску — он пригодится для маринада. Чеснок нарежьте тонкими пластинками. В ступке разотрите базилик, соль, сахар и перец горошком, добавьте оливковое масло, уксус, лимонный сок и несколько ложек перечного сока. Попробуйте маринад и при необходимости отрегулируйте вкус. Перцы разберите на крупные полоски, уложите слоями в плоскую емкость, поливая маринадом и посыпая чесноком. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь. Особенно вкусно — на хрустящем хлебе с творожным сыром.

