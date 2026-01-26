Житель Кубани попытался заказать убийство родственников

Житель Краснодарского края организовал двойное убийство родственников из-за имущественного конфликта. Однако сотрудникам полиции удалось предотвратить убийство. Мужчине предъявили обвинения, сообщили в СК РФ.

Предъявлено обвинение 39-летнему жителю города Анапы в приготовлении к организации убийства двоюродного брата и его супруги, — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что подозреваемый долгое время находился в ссоре с родней из-за разногласий относительно прав собственности на недвижимость в Анапе. Это стало причиной того, что в декабре 2025-го обвиняемый принял решение убить своего двоюродного брата вместе с женой. Чтобы избежать личного участия и возможных юридических последствий, он попросил приятеля подобрать подходящего исполнителя преступления.

Как сообщается, деятельность злоумышленников попала в поле зрения правоохранительных органов и дальнейшие его действия проходили под контролем. Наемный убийца оказался сотрудником полиции и после якобы исполненного «заказа», преступники были задержаны.

Ранее пенсионерка из Москвы наняла знакомого для убийства мужа за 5 млн рублей. Обвинение утверждено прокуратурой Западного округа, дело передано в суд.