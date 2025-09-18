Японский сэндвич в листе нори: быстрая закуска — вкуснее роллов из доставки. Изысканный, легкий и невероятно вкусный обед, который готовится на два дня! Идеальное сочетание нежной слабосоленой форели, сливочного авокадо и пикантного соуса. Настоящее спасение для тех, кто ценит время и следит за питанием!

Ингредиенты (на 2 порции)

Листы нори — 4 шт. (12 г)

Форель слабосоленая — 200 г

Авокадо — 100 г

Рис круглозерный — 100 г

Уксус рисовый — 2 ст. л.

Сахарозаменитель — по вкусу

Йогурт греческий — 50 г

Масло оливковое — 1 ч. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Рис отварите согласно инструкции до готовности. В горячий рис добавьте рисовый уксус и сахарозаменитель, аккуратно перемешайте и остудите. Приготовьте соус: смешайте греческий йогурт, оливковое масло, горчицу, соль и перец. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками, форель нарежьте пластинами. Лист нори надрежьте не до конца от краев к середине три раза, на одну часть выложите тонкий слой риса. На вторую часть распределите соус, на третью часть уложите рыбу и на четвертую — часть авокадо. Сложите сэндвич по кругу, прижмите.

Ранее мы готовили ленивые запеченные «роллы» — вкусно как в доставке! Удобно готовить в формате запеканки.