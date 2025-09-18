Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:30

Японский сэндвич в листе нори: быстрая закуска — вкуснее роллов из доставки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японский сэндвич в листе нори: быстрая закуска — вкуснее роллов из доставки. Изысканный, легкий и невероятно вкусный обед, который готовится на два дня! Идеальное сочетание нежной слабосоленой форели, сливочного авокадо и пикантного соуса. Настоящее спасение для тех, кто ценит время и следит за питанием!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Листы нори — 4 шт. (12 г)
  • Форель слабосоленая — 200 г
  • Авокадо — 100 г
  • Рис круглозерный — 100 г
  • Уксус рисовый — 2 ст. л.
  • Сахарозаменитель — по вкусу
  • Йогурт греческий — 50 г
  • Масло оливковое — 1 ч. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

Рис отварите согласно инструкции до готовности. В горячий рис добавьте рисовый уксус и сахарозаменитель, аккуратно перемешайте и остудите. Приготовьте соус: смешайте греческий йогурт, оливковое масло, горчицу, соль и перец. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками, форель нарежьте пластинами. Лист нори надрежьте не до конца от краев к середине три раза, на одну часть выложите тонкий слой риса. На вторую часть распределите соус, на третью часть уложите рыбу и на четвертую — часть авокадо. Сложите сэндвич по кругу, прижмите.

Ранее мы готовили ленивые запеченные «роллы» — вкусно как в доставке! Удобно готовить в формате запеканки.

сэндвичи
рис
рыба
форель
лосось
простой рецепт
Роллы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.