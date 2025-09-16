Японский секрет энергии: готовим кашу самураев — заменяет кофе и заряжает на весь день

Японская рисовая каша окаю — это традиционный завтрак, который дарит энергию и силы на весь день. Это блюдо ценят за легкость, питательность и способность мягко воздействовать на пищеварение. Готовится каша из минимального набора продуктов, но обладает утонченным вкусом и несет настоящую пользу для организма.

Для классического рецепта понадобится 100 г риса, 700 мл воды, щепотка соли и соевый соус для подачи. Рис необходимо тщательно промыть до прозрачной воды, затем залить холодной водой и оставить на 30 минут для насыщения влагой. После этого рис ставят на сильный огонь, доводят до кипения, добавляют соль и убавляют огонь до минимального. Варят кашу под приоткрытой крышкой 40–50 минут, периодически помешивая, пока она не приобретет кремовую текстуру. Готовую кашу настаивают под закрытой крышкой еще 10 минут. Подают окаю горячей, сбрызнув соевым соусом, с добавлением вареного яйца, зеленого лука или листьев норы. Эта каша особенно хороша в холодное время года и при плохом самочувствии, так как легко усваивается и согревает изнутри.

