Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:54

Яйца и молоко творят чудеса: обычный хлеб становится нежным пирогом — 15 минут для вкусного превращения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — лучший способ дать вторую жизнь черствому хлебу. Тостовые ломтики впитывают яично-молочную смесь и превращаются в нежную основу для сытной начинки.

Для запеканки мне понадобится: тостовый хлеб (6–8 ломтиков), яйца (4 шт.), молоко (200 мл), тертый сыр (100 г), ветчина или курица (100 г), помидоры черри (5–6 шт.), зелень, соль, перец.

Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю ломтики хлеба в один слой. Если хлеб очень свежий, можно немного подсушить его на сухой сковороде. Ветчину или курицу нарезаю небольшими кубиками, помидоры черри режу половинками, зелень мелко рублю. Равномерно распределяю начинку поверх хлеба. В миске взбиваю яйца с молоком, солью и перцем до однородности. Заливаю этой смесью хлеб с начинкой, слегка прижимаю ложкой, чтобы вся масса пропиталась. Сверху обильно посыпаю тертым сыром. Оставляю на 5–7 минут для пропитки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на порции. Подаю теплой со сметаной или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Читайте также
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Эти простые гренки из батона и творога съедаются тоннами: суперский простой рецепт на завтрак или перекус
Общество
Эти простые гренки из батона и творога съедаются тоннами: суперский простой рецепт на завтрак или перекус
Батон в омлете с начинкой: обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе
Общество
Батон в омлете с начинкой: обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе
Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты
Общество
Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты
Семья подсела на эту вкуснятину! Лукумадес — воздушные греческие пончики в медовом сиропе
Общество
Семья подсела на эту вкуснятину! Лукумадес — воздушные греческие пончики в медовом сиропе
еда
рецепты
хлеб
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оргкомитет НРФ-9 объявил спикеров главных сессий деловой программы
Живодеры искалечили кота, взорвав петарду в его заднем проходе
Собчак появилась на публике в прозрачном корсете
В Госдуме назвали главное условие роста производительности труда в России
Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.