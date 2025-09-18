Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 05:00

Яичница с крабовыми палочками и сыром — семья подсела на этот завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница с крабовыми палочками и сыром — семья подсела на этот завтрак! Невероятно быстрый, сытный и полезный завтрак, который готовится буквально за 5 минут! Идеальное сочетание нежных яиц, ароматных крабовых палочек и сливочного сыра. Настоящее спасение для тех, кто ценит время и вкус!

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Крабовые палочки — 70 г
  • Сыр творожный — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Укроп свежий — несколько веточек (по желанию)

Приготовление

  1. Яйца взбейте венчиком или вилкой с щепоткой соли и перца. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком. Укроп мелко порубите. На разогретую антипригарную сковороду выложите творожный сыр и растопите его на среднем огне, постоянно помешивая.
  2. Как только сыр станет жидким, влейте взбитые яйца и сразу же добавьте крабовые палочки. Постоянно помешивая, готовьте 2–3 минуты до желаемой консистенции — яйца должны остаться нежными и слегка кремовыми. В самом конце добавьте укроп, перемешайте и сразу подавайте. Идеальный завтрак готов!

Ранее мы готовили тосты с тунцом и яйцом. Готовятся 15 минут и насыщают надолго.

яйца
крабовые палочки
сыр
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
