Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут и вкуснота на столе

Весь секрет этого десерта — в контрасте теплой, нежной яблочной мякоти и сочной творожной начинки с яркими взрывами клюквы. Это просто, но насколько вкусно!

Для десерта мне понадобится: крупные яблоки (4 шт.), творог (200 г), клюква (50 г), яйцо (1 шт.), мед (2 ст. л.), корица.

Начинаю с яблок: мою их, срезаю «крышечку» и аккуратно чайной ложкой вынимаю сердцевину с семенами, чтобы получился стаканчик. Важно не прорезать дно. Для начинки творог протираю через сито или разминаю вилкой — так масса будет нежнее. Смешиваю его с яйцом, медом и клюквой. Клюкву не измельчаю, чтобы она давала сочные кислые всплески. Этой массой заполняю яблочные «стаканчики» почти до верха, сверху посыпаю корицей. Ставлю яблоки в форму для запекания, на дно которой наливаю примерно полстакана воды. Вода создаст пар, который не даст яблокам сморщиться и поможет им равномерно пропечься. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут, пока яблоки не станут мягкими, но еще держат форму. Подаю, полив оставшимся медом или сметаной.

