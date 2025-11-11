Яблочный пирог в сковороде: готовится быстро — идея на завтрак и на перекус

Этот яблочный пирог в сковороде станет вашим любимым решением, когда хочется быстрого и ароматного десерта без лишних хлопот. Отличная идея вкуснятины на завтрак и на перекус.

Для приготовления понадобятся: 3–4 яблока, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 2 яйца, 100 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, сливочное масло для жарки. Очищенные и нарезанные дольками яблоки обжарьте в сковороде с 50 г сливочного масла и 2 ст. л. сахара до мягкости и карамелизации, посыпьте корицей. Приготовьте тесто: взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте кефир, муку и разрыхлитель. Залейте яблоки тестом и готовьте под крышкой на медленном огне 20–25 минут.

Вкус этого пирога — идеальная гармония: нежные карамелизованные яблоки с ароматом корицы сочетаются с пышным влажным тестом, напоминающим бисквит. Корочка снизу получается хрустящей, а сверху пирог остается нежным и воздушным. Идеальный вариант для внезапных гостей или семейного чаепития, ведь пирог готовится быстро, а получается вкусным.

