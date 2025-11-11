Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 14:48

Яблочный пирог в сковороде: готовится быстро — идея на завтрак и на перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яблочный пирог в сковороде станет вашим любимым решением, когда хочется быстрого и ароматного десерта без лишних хлопот. Отличная идея вкуснятины на завтрак и на перекус.

Для приготовления понадобятся: 3–4 яблока, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 2 яйца, 100 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, сливочное масло для жарки. Очищенные и нарезанные дольками яблоки обжарьте в сковороде с 50 г сливочного масла и 2 ст. л. сахара до мягкости и карамелизации, посыпьте корицей. Приготовьте тесто: взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте кефир, муку и разрыхлитель. Залейте яблоки тестом и готовьте под крышкой на медленном огне 20–25 минут.

Вкус этого пирога — идеальная гармония: нежные карамелизованные яблоки с ароматом корицы сочетаются с пышным влажным тестом, напоминающим бисквит. Корочка снизу получается хрустящей, а сверху пирог остается нежным и воздушным. Идеальный вариант для внезапных гостей или семейного чаепития, ведь пирог готовится быстро, а получается вкусным.

Ранее стало известно, как приготовить куриный пирог из 1 стакана муки и 2 стаканов кефира: и на обед, и на ужин, и на праздничный стол.

3-4 яблока
100 г сахара
1 ч. л. корицы
2 яйца
100 мл кефира
150 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
сливочное масло для жарки
Очищенные и нарезанные дольками яблоки обжарьте в сковороде с 50 г сливочного масла и 2 ст. л. сахара до мягкости и карамелизации, посыпьте корицей.
Приготовьте тесто: взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте кефир, муку и разрыхлитель.
Залейте яблоки тестом и готовьте под крышкой на медленном огне 20-25 минут.
