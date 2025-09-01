Яблочный манник с корицей! Вкуснее шарлотки и некалорийный! Этот нежный пирог с яблоками на манке покорит вас своей простотой и потрясающим вкусом. Он получается воздушным, слегка влажным внутри и с хрустящей корочкой сверху. Идеальный вариант для завтрака или чаепития — готовится за 10 минут, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты

Кефир 3,2% — 200 мл

Манная крупа — 150 г

Сахар — 150 г

Мука пшеничная — 100 г

Соль — щепотка

Сода — 1 ч. л.

Яблоки — 350 г (3-4 шт.)

Масло сливочное — 55 г

Приготовление

В глубокой миске смешайте манку с кефиром и оставьте на 15 минут для набухания. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. В манную массу добавьте сахар, яйца, щепотку соли и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте. Муку просейте с содой и постепенно введите в тесто. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

