01 сентября 2025 в 11:00

Яблочный манник с корицей! Вкуснее шарлотки и некалорийный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный манник с корицей! Вкуснее шарлотки и некалорийный! Этот нежный пирог с яблоками на манке покорит вас своей простотой и потрясающим вкусом. Он получается воздушным, слегка влажным внутри и с хрустящей корочкой сверху. Идеальный вариант для завтрака или чаепития — готовится за 10 минут, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты

  • Кефир 3,2% — 200 мл
  • Манная крупа — 150 г
  • Сахар — 150 г
  • Мука пшеничная — 100 г
  • Соль — щепотка
  • Сода — 1 ч. л.
  • Яблоки — 350 г (3-4 шт.)
  • Масло сливочное — 55 г

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте манку с кефиром и оставьте на 15 минут для набухания. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. В манную массу добавьте сахар, яйца, щепотку соли и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте. Муку просейте с содой и постепенно введите в тесто.
  2. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили итальянский пирог, который станет любимым! Рассыпчатое тесто с цитрусовыми нотами.

манная крупа
пироги
яблоки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
