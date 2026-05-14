Вытяжка стала липкой, как сковородка: жир слез после копеечного средства без химии

Кухонная вытяжка пачкается быстрее, чем кажется. Во время жарки жир вместе с паром оседает на фильтрах и корпусе, а потом смешивается с пылью и превращается в липкий налет. Многие откладывают уборку до последнего, потому что оттирать такую грязь тяжело и неприятно.

Но есть простой домашний способ, который помогает привести вытяжку в порядок без дорогой химии. Обычная сода отлично справляется даже со старым жиром. Нужно растворить три ложки соды в горячей воде и замочить съемные фильтры примерно на 15 минут. После этого загрязнения отходят намного легче.

Для корпуса хорошо подходит уксусный раствор. Достаточно смешать уксус с водой пополам, распылить на поверхность и оставить на несколько минут. Жир начинает растворяться буквально на глазах.

Еще один помощник — хозяйственное мыло. Его натирают на терке и разводят в теплой воде до густой пены. Такой состав хорошо убирает липкий налет и не портит поверхность вытяжки.

А труднодоступные места удобно чистить старой зубной щеткой. Главное — не тереть все сухой тряпкой и не использовать слишком агрессивные средства. Если протирать вытяжку хотя бы раз в месяц, жир не успеет превратиться в плотную корку.

