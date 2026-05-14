День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 17:00

Вытяжка стала липкой, как сковородка: жир слез после копеечного средства без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Кухонная вытяжка пачкается быстрее, чем кажется. Во время жарки жир вместе с паром оседает на фильтрах и корпусе, а потом смешивается с пылью и превращается в липкий налет. Многие откладывают уборку до последнего, потому что оттирать такую грязь тяжело и неприятно.

Но есть простой домашний способ, который помогает привести вытяжку в порядок без дорогой химии. Обычная сода отлично справляется даже со старым жиром. Нужно растворить три ложки соды в горячей воде и замочить съемные фильтры примерно на 15 минут. После этого загрязнения отходят намного легче.

Для корпуса хорошо подходит уксусный раствор. Достаточно смешать уксус с водой пополам, распылить на поверхность и оставить на несколько минут. Жир начинает растворяться буквально на глазах.

Еще один помощник — хозяйственное мыло. Его натирают на терке и разводят в теплой воде до густой пены. Такой состав хорошо убирает липкий налет и не портит поверхность вытяжки.

А труднодоступные места удобно чистить старой зубной щеткой. Главное — не тереть все сухой тряпкой и не использовать слишком агрессивные средства. Если протирать вытяжку хотя бы раз в месяц, жир не успеет превратиться в плотную корку.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Общество
домохозяйства
советы
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить
Нервный Гамлет, бананы: почему стоит увидеть спектакль с Юрой Борисовым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.